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Чемпионат Франции. Лига 1

Ди Мария рассказал, что ждёт Месси после ухода Почеттино из «ПСЖ»

07 Июня 2022 • 01:04 Комментировать

Вингер Анхель ди Мария, недавно покинувший «ПСЖ» в качестве свободного агента, поделился мыслями о будущем в клубе Лионеля Месси.

Ди Мария считает, что уход Маурисио Почеттино с должности наставника парижан не помешает Месси проявить себя в следующем сезоне.

«Похоже, они хотят, чтобы Почеттино ушёл. В клубе происходят серьёзные изменения, но я думаю, что Месси справится, – рассказал ди Мария в интервью TyC Sports. – Он проведёт следующий сезон гораздо лучше. Полагаю, он начнёт проявлять себя с самого начала, потому что к концу завершившегося сезона ему становилось всё комфортнее, он стал всё чаще забивать и ассистировать, ему наконец-то удалось адаптироваться», – считает товарищ Месси по сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Анхель Ди Мария Маурисио Почеттино
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