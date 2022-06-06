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Стало известно, почему «ПСЖ» решил сохранить Серхио Рамоса

06 Июня 2022 • 22:31 Комментировать (1)

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не уйдёт этим летом, несмотря на постоянные проблемы с травмами.

Опытный испанец перешёл в парижский клуб прошлым летом с целью укрепить оборону команды, однако за весь сезон появился на поле всего 13 раз во всех турнирах. Ходили слухи о возможном уходе Рамоса, однако в «ПСЖ» не планируют расставаться с 36-летним защитником. Как утверждает Le Parisien, экс-капитан «Реала» играет важную роль в раздевалке парижан: его отлично приняли все игроки, в клубе восхищены его отношением к делу и очень ценят его советы.

Соглашение Серхио Рамоса с «Пари Сен-Жермен» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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