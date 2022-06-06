В «ПСЖ» почти определились с новым тренером: осталось выбрать из двух кандидатов

«ПСЖ» выбирает между двумя специалистами на роль сменщика Маурисио Почеттино.

Первый претендент – нынешний рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье, который не скрывает своего желания поработать в «Пари Сен-Жермен». По данным журналиста Лоика Танзи, в борьбе за престижный пост у 55-летнего специалиста остался только один конкурент, имя которого пока не просочилось в прессу.

Если руководство «ПСЖ» предпочтёт назначить Галтье, «Ницца» не станет препятствовать уходу своего наставника, несмотря на действующий до 2024 года контракт.

В прошедшем розыгрыше Лиги 1 «Ницца» под руководством Галтье финишировала на пятом месте.