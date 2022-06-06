Диалло: «Не знаю, останусь ли в «ПСЖ» в следующем сезоне»

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло не уверен, что у него есть будущее во французском клубе. В интервью Wiw Sport сенегалец не исключил, что может покинуть клуб в летнее межсезонье.

«Не знаю, останусь ли я в «ПСЖ» в следующем сезоне. Единственное в чём я уверен, так это в том, что я хочу играть. Давайте посмотрим, какой вариант в будущем окажется самым правильным», – заявил Диалло.

Напомним, что Диалло перебрался в «ПСЖ» из дортмундской «Боруссии» летом 2019 года. Футболиста пригласил тогдашний тренер парижан Томас Тухель, который ранее работал с Диалло в дортмундской «Боруссии». С момента своего прихода в клуб сенегалец так и не смог стать игроком основы.