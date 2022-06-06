Икарди: «Я хочу остаться в «ПСЖ», у меня есть ещё два года по контракту

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди выразил желание остаться во французском клубе в следующем сезоне. Напомним, что в прессе ранее ходили слухи об инициативе спортивного директора «ПСЖ» Луиса Кампоса избавиться от Икарди этим летом.

«У меня всё ещё есть контракт с «ПСЖ» на два года. Я хочу остаться. Моя карьера не находится под угрозой, как говорят журналисты. Я решил остаться в «ПСЖ». Не волнуйтесь, мне всего 29 лет, я прекрасно знаю о том, на что способен, после 200 голов за профессиональную карьеру», – цитирует Икарди журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Икарди перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из миланского «Интера». Чуть позже французский клуб выкупил игрока у «нерадзурри» на постоянной основе.