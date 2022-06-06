Зидан проведёт новую встречу с представителями «ПСЖ» во вторник

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан обсудит своё назначение в «ПСЖ» во вторник на встрече с представителями клуба. Согласно информации от инсайдера Адриена Гренье, француз является приоритетным кандидатом на замену Маурисио Почеттино.

Назначение Зидана в «ПСЖ» в данный момент выглядит маловероятным, но по сведениям источника, в этот вторник дело может сдвинуться с мёртвой точки.

Альтернативными вариантами для «ПСЖ» на пост главного тренера являются Кристоф Галтье из «Ниццы» и Жозе Моуринью из «Ромы». Также существует вероятность, что нынешний наставник команды Маурисио Почеттино останется на следующий сезон.