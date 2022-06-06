Кимпембе хочет такую же зарплату, как у Маркиньоса

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе требует от клуба такую же зарплату, как у его партнёра по обороне Маркиньоса. Об этом стало известно благодаря информации от французского издания L`Equipe.

На данный момент Кимпембе зарабатывает в «ПСЖ» 700 тысяч евро в месяц, тогда как капитан команды Маркиньос за этот же срок получает 1 миллион евро. Француз требует от клуба новый контракт, по которому он будет получать достойную зарплату.

Напомним, что Кимпембе наряду с Маркиньосом является основным центральным защитником «ПСЖ». В услугах француза заинтересован его бывший тренер Томас Тухель, который хочет пригласить его в лондонский «Челси», но сам Кимпембе хотел бы остаться в Париже.