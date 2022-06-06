Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти – единственный полузащитник «ПСЖ», который гарантированно останется в следующем сезоне

06 Июня 2022 • 11:31 Комментировать

Французский «ПСЖ» летом может продать сразу нескольких полузащитников, за исключением Марко Верратти. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, команду могут покинуть Данилу Перейра, Леандро Паредес, Идрисса Гуйе и Джорджиньо Вейналдум, который недоволен своим положением в клубе.

Ранее также сообщалось, что «ПСЖ» летом может расстаться с нападающим Мауро Икарди и защитником Левеном Кюрзава. Эта инициатива исходит лично от нового спортивного директора клуба Луиса Кампоса.

Напомним, что «ПСЖ» также находится в поисках нового тренера. Кандидатами на место Маурисио Почеттино являются тренер «Ниццы» Кристоф Галтье и наставник «Ромы» Жозе Моуринью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Идрисса Гуйе Марко Верратти Джорджиньо Вейналдум Леандро Паредес Данилу Перейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
11:47 · Франция. Лига 1
Кимпембе хочет такую же зарплату, как у Маркиньоса
11:31 · Франция. Лига 1
Верратти – единственный полузащитник «ПСЖ», который гарантированно останется в следующем сезоне
11:17 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл замену Чуамени в «Лансе»
10:51 · Италия. Серия А
Переход защитника «Лилля» в «Милан» может сорваться
10:34 · Франция. Лига 1
Перейра: «Надеюсь, «ПСЖ» станет лучше в следующем сезоне, с Мбаппе нам будет легче»
07:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов до конца бороться за подписание Чуамени
00:51 · Италия. Серия А
Ди Мария неопределённо высказался о будущем
05 Июня
20:36 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» ждёт от клуба новый контракт
16:58 · Испания. Ла Лига
Чуамени выбирает между «ПСЖ» и «Реалом» 1
14:55 · Англия. Премьер-лига
Мане рассказал, за кого болел в детстве
11:36 · Франция. Лига 1
Один из футболистов «ПСЖ» решил уйти из-за дефицита игровой практики
11:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продать Пьянича французскому топ-клубу 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился с «Реймсом» о переходе молодого француза
08:51 · Франция. Лига 1
Тренер «Ниццы» близок к уходу из клуба ради «ПСЖ»
04 Июня
17:49 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет пригласить Моуринью
Все новости
Рекомендуем