Верратти – единственный полузащитник «ПСЖ», который гарантированно останется в следующем сезоне

Французский «ПСЖ» летом может продать сразу нескольких полузащитников, за исключением Марко Верратти. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, команду могут покинуть Данилу Перейра, Леандро Паредес, Идрисса Гуйе и Джорджиньо Вейналдум, который недоволен своим положением в клубе.

Ранее также сообщалось, что «ПСЖ» летом может расстаться с нападающим Мауро Икарди и защитником Левеном Кюрзава. Эта инициатива исходит лично от нового спортивного директора клуба Луиса Кампоса.

Напомним, что «ПСЖ» также находится в поисках нового тренера. Кандидатами на место Маурисио Почеттино являются тренер «Ниццы» Кристоф Галтье и наставник «Ромы» Жозе Моуринью.