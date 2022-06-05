Защитник «ПСЖ» ждёт от клуба новый контракт

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе хотел бы заключить с клубом новый договор.

«Я влюблён в «ПСЖ». Сейчас ключевой этап моей карьеры, и я планирую провести с новым руководством клуба переговоры о своём будущем», – заявил Кимпембе, указывая на готовность подписать новый контракт с парижанами в ближайшее время. По данным Фабрицио Романо, судьба нового контракта француза будет решаться после назначения новых боссов.

Действующее соглашение Кимпембе с «ПСЖ» истекает через два года. В завершившейся кампании 26-летний защитник провёл 41 матч во всех турнирах, став автором 2 голов и 1 результативной передачи.