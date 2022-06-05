Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Защитник «ПСЖ» ждёт от клуба новый контракт

05 Июня 2022 • 20:36 Комментировать

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе хотел бы заключить с клубом новый договор.

«Я влюблён в «ПСЖ». Сейчас ключевой этап моей карьеры, и я планирую провести с новым руководством клуба переговоры о своём будущем», – заявил Кимпембе, указывая на готовность подписать новый контракт с парижанами в ближайшее время. По данным Фабрицио Романо, судьба нового контракта француза будет решаться после назначения новых боссов.

Действующее соглашение Кимпембе с «ПСЖ» истекает через два года. В завершившейся кампании 26-летний защитник провёл 41 матч во всех турнирах, став автором 2 голов и 1 результативной передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
20:36 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» ждёт от клуба новый контракт
16:58 · Испания. Ла Лига
Чуамени выбирает между «ПСЖ» и «Реалом» 1
14:55 · Англия. Премьер-лига
Мане рассказал, за кого болел в детстве
11:36 · Франция. Лига 1
Один из футболистов «ПСЖ» решил уйти из-за дефицита игровой практики
11:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продать Пьянича французскому топ-клубу 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился с «Реймсом» о переходе молодого француза
08:51 · Франция. Лига 1
Тренер «Ниццы» близок к уходу из клуба ради «ПСЖ»
04 Июня
17:49 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет пригласить Моуринью
16:19 · Франция. Лига 1
Боссы «ПСЖ» в ближайшие два дня встретятся с главным тренером «Ривер Плейта» 1
14:39 · Франция. Лига 1
Кампос намерен продать 6 игроков из «ПСЖ»
13:42 · Италия. Серия А
У Погба есть предложения от трёх клубов, игрок взял время на раздумья 1
13:07 · Франция. Лига 1
Новый спортивный директор «ПСЖ» хочет увеличить число французов в составе 2
10:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет опередить «Ювентус» в споре за звёздного аргентинца
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не отпустит Альвареса в аренду в «Марсель»
08:34 · Франция. Лига 2
Экс-игрок «Динамо» продолжит карьеру во Франции
Все новости
Рекомендуем