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Чемпионат Франции. Лига 1

Один из футболистов «ПСЖ» решил уйти из-за дефицита игровой практики

05 Июня 2022 • 11:36 Комментировать

Немецкий вингер Юлиан Дракслер устал мириться с ролью резервиста в «ПСЖ» и собирается покинуть французский гранд.

По сообщениям Le10Sport, полузащитник намерен вернуться на родину, чтобы быть на виду у главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика. Игрок рассчитывает попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира, который состоится в Катаре в конце года.

В составе парижского коллектива Юлиан выступает с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции немец сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Дракслер
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