Новая война топ-клубов: Что происходит между «Реалом» и «ПСЖ»

Отношения между мадридским «Реалом» и «ПСЖ» в последнее время испортились, и теперь кажется, что между ними начинается настоящее противостояние. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Несколько лет назад один большой испанский клуб начинал войну с «ПСЖ». Речь идёт о «Барселоне». Каталонцы выбили парижан из Лиги чемпионов после гостевого поражения 1:4, а потом пытались заполучить Марко Верратти, причём ведя себя при этом не очень красиво. Ответ «ПСЖ» был сокрушительным – французы выкупили Неймара за сумасшедшие 222 миллиона евро. «Барселона» постаралась вести себя так же, транжиря деньги налево и направо, что привело к нынешнему финансовому кризису.

Если посмотреть на текущую ситуацию, то «Барселона» выглядит проигравшей. Не считая сложной экономической ситуации, каталонцы потеряли Лео Месси, который уехал как раз в Париж. До этого французы переманили из Каталонии молодого и талантливого Хави Симонса. Можно ещё вспомнить, как прошлым летом «ПСЖ» опередил «Барселону» в борьбе за Джорджиньо Вейналдума. Французам он не слишком был нужен, зато каталонцам насолили.

Теперь, судя по всему, «ПСЖ» будет воевать и с «Реалом». Раньше отношения между клубами были хорошими. Именно парижане помогли мадридцам решить вратарский вопрос, купив Кейлора Наваса и отдав в аренду Альфонса Ареола, который сменил Тибо Куртуа. Однако, кажется, партнёрским отношениям конец.

Яблоком раздора стал Килиан Мбаппе. Предыдущий контракт форварда с «ПСЖ» завершался этим летом, и оба клуба устроили настоящий аукцион, который стартовал ещё прошлым летом. Парижане его выиграли, но это стоило им очень больших денег, чему вряд ли сильно довольны катарские владельцы. К тому же прошлым летом «Реал» дал символическую оплеуху парижанам, подписав Эдуардо Камавинга, которого «ПСЖ» очень хотел.

Пока продолжалась сага с контрактом Мбаппе случилось противостояние в 1/8 финала. Камбэк «Реала» начался со спорного судейского решения, и представители «ПСЖ» открыто высказывали недовольство, считая, что арбитры вместе с УЕФА помогли «сливочным».

«Реал» старался демонстрировать королевское спокойствие. Однако решение Мбаппе остаться в Париже явно задело Флорентино Переса. Текст сообщений, которые он якобы отправил форварду, явно свидетельствует об этом. «Реал» в этой борьбе получил поддержку со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который призвал наказать парижан. Такой подход вряд ли понравился в Париже.

Сейчас между клубами разгорелась новая трансферная борьба – за подписание Орельена Чуамени из «Монако». Для «Реала» и «ПСЖ» победить в этой схватке – это, кажется, дело принципа. Особенно этому рады монегаски, которые понимают, что сумеют очень здорово заработать на трансфере хавбека.

Помимо этого, похоже, началась подковёрная борьба. «Реал» на днях предъявил УЕФА претензии из-за плохой организации финала Лиги чемпионов. При этом в СМИ появилась информация, что Париж был выбран под давлением владельцев «ПСЖ», которые были уверены, что дойдут до решающего матча и хотели его провести у себя в городе. Это выглядит как попытка нанести пиар-ущерб французской команде.

Соперничество двух топ-клубов всегда привлекает внимание и вызывает повышенный интерес. Любопытно, чем всё закончится в этот раз. «Реал» должен не забывать про историю «Барселоны», для которой противоборство с «ПСЖ» обернулось появлением проблем. В финансовом плане мадридцы точно слабее. Однако опытный Перес уж точно прекрасно умеет вести кабинетную войну, и в этом смысле парижанам не позавидуешь.

Роман Андреев