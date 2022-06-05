Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Новая война топ-клубов: Что происходит между «Реалом» и «ПСЖ»

05 Июня 2022 • 10:29 Комментировать

Отношения между мадридским «Реалом» и «ПСЖ» в последнее время испортились, и теперь кажется, что между ними начинается настоящее противостояние. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Несколько лет назад один большой испанский клуб начинал войну с «ПСЖ». Речь идёт о «Барселоне». Каталонцы выбили парижан из Лиги чемпионов после гостевого поражения 1:4, а потом пытались заполучить Марко Верратти, причём ведя себя при этом не очень красиво. Ответ «ПСЖ» был сокрушительным – французы выкупили Неймара за сумасшедшие 222 миллиона евро. «Барселона» постаралась вести себя так же, транжиря деньги налево и направо, что привело к нынешнему финансовому кризису.

Если посмотреть на текущую ситуацию, то «Барселона» выглядит проигравшей. Не считая сложной экономической ситуации, каталонцы потеряли Лео Месси, который уехал как раз в Париж. До этого французы переманили из Каталонии молодого и талантливого Хави Симонса. Можно ещё вспомнить, как прошлым летом «ПСЖ» опередил «Барселону» в борьбе за Джорджиньо Вейналдума. Французам он не слишком был нужен, зато каталонцам насолили.

Теперь, судя по всему, «ПСЖ» будет воевать и с «Реалом». Раньше отношения между клубами были хорошими. Именно парижане помогли мадридцам решить вратарский вопрос, купив Кейлора Наваса и отдав в аренду Альфонса Ареола, который сменил Тибо Куртуа. Однако, кажется, партнёрским отношениям конец.

Яблоком раздора стал Килиан Мбаппе. Предыдущий контракт форварда с «ПСЖ» завершался этим летом, и оба клуба устроили настоящий аукцион, который стартовал ещё прошлым летом. Парижане его выиграли, но это стоило им очень больших денег, чему вряд ли сильно довольны катарские владельцы. К тому же прошлым летом «Реал» дал символическую оплеуху парижанам, подписав Эдуардо Камавинга, которого «ПСЖ» очень хотел.

Пока продолжалась сага с контрактом Мбаппе случилось противостояние в 1/8 финала. Камбэк «Реала» начался со спорного судейского решения, и представители «ПСЖ» открыто высказывали недовольство, считая, что арбитры вместе с УЕФА помогли «сливочным».

«Реал» старался демонстрировать королевское спокойствие. Однако решение Мбаппе остаться в Париже явно задело Флорентино Переса. Текст сообщений, которые он якобы отправил форварду, явно свидетельствует об этом. «Реал» в этой борьбе получил поддержку со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который призвал наказать парижан. Такой подход вряд ли понравился в Париже.

Сейчас между клубами разгорелась новая трансферная борьба – за подписание Орельена Чуамени из «Монако». Для «Реала» и «ПСЖ» победить в этой схватке – это, кажется, дело принципа. Особенно этому рады монегаски, которые понимают, что сумеют очень здорово заработать на трансфере хавбека.

Помимо этого, похоже, началась подковёрная борьба. «Реал» на днях предъявил УЕФА претензии из-за плохой организации финала Лиги чемпионов. При этом в СМИ появилась информация, что Париж был выбран под давлением владельцев «ПСЖ», которые были уверены, что дойдут до решающего матча и хотели его провести у себя в городе. Это выглядит как попытка нанести пиар-ущерб французской команде.

Соперничество двух топ-клубов всегда привлекает внимание и вызывает повышенный интерес. Любопытно, чем всё закончится в этот раз. «Реал» должен не забывать про историю «Барселоны», для которой противоборство с «ПСЖ» обернулось появлением проблем. В финансовом плане мадридцы точно слабее. Однако опытный Перес уж точно прекрасно умеет вести кабинетную войну, и в этом смысле парижанам не позавидуешь.

Роман Андреев

Кто победит в этой войне?
«Реал» «ПСЖ»
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
11:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продать Пьянича французскому топ-клубу
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился с «Реймсом» о переходе молодого француза
08:51 · Франция. Лига 1
Тренер «Ниццы» близок к уходу из клуба ради «ПСЖ»
04 Июня
17:49 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет пригласить Моуринью
16:19 · Франция. Лига 1
Боссы «ПСЖ» в ближайшие два дня встретятся с главным тренером «Ривер Плейта» 1
14:39 · Франция. Лига 1
Кампос намерен продать 6 игроков из «ПСЖ»
13:42 · Италия. Серия А
У Погба есть предложения от трёх клубов, игрок взял время на раздумья 1
13:07 · Франция. Лига 1
Новый спортивный директор «ПСЖ» хочет увеличить число французов в составе 2
10:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет опередить «Ювентус» в споре за звёздного аргентинца
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не отпустит Альвареса в аренду в «Марсель»
08:34 · Франция. Лига 2
Экс-игрок «Динамо» продолжит карьеру во Франции
08:29 · Франция. Лига 1
Президент Франции высказался о выборе Мбаппе
00:13 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «ПСЖ» рассказал о возможном возвращении в Испанию
03 Июня
23:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» согласовал условия контракта с футболистом сборной Франции 1
22:47 · Франция. Лига 1
Кампос подписал контракт с «ПСЖ», сменив Леонардо на должности спортивного директора 1
Все новости
Рекомендуем