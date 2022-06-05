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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Ниццы» близок к уходу из клуба ради «ПСЖ»

05 Июня 2022 • 08:51 Комментировать

Наставник «Ниццы» Кристоф Галтье близок к тому, чтобы разорвать действующее соглашение с французской командой.

По информации Le Parisien, Галтье в ближайшее время собирается разорвать контракт с «Ниццей» для того, чтобы перебраться в «ПСЖ», где он заменит аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Напомним, что действующий договор Галтье с «Ниццей» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне футболисты «Ниццы» под руководством Кристофа Галтье заняли пятую строчку в турнирной таблице французского чемпионата. «ПСЖ» уверенно выиграл чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Лига 1 Кристоф Галтье
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