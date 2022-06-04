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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампос намерен продать 6 игроков из «ПСЖ»

04 Июня 2022 • 14:39 Комментировать

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос намерен расстаться с 6 футболистами команды. Речь идёт об Андере Эррере, Идрисса Гуйе, Джорджиньо Вейналдуме, Леандро Паредесе, Левен Кюрзава и Мауро Икарди.

Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, Луис Кампос считает, что у этих футболистов нет будущего в парижском клубе. В это трансферное окно спортивный директор активно займётся продажей перечисленных игроков.

Напомним, что Вейналдум присоединился к «ПСЖ» лишь прошлым летом на правах свободного агента из «Ливерпуля». Чуть позже нидерландец заявил, что жалеет о своём решении.

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Андер Эррера Идрисса Гуйе Джорджиньо Вейналдум Леандро Паредес Левен Кюрзава Луис Кампос
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