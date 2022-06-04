Кампос намерен продать 6 игроков из «ПСЖ»

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос намерен расстаться с 6 футболистами команды. Речь идёт об Андере Эррере, Идрисса Гуйе, Джорджиньо Вейналдуме, Леандро Паредесе, Левен Кюрзава и Мауро Икарди.

Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, Луис Кампос считает, что у этих футболистов нет будущего в парижском клубе. В это трансферное окно спортивный директор активно займётся продажей перечисленных игроков.

Напомним, что Вейналдум присоединился к «ПСЖ» лишь прошлым летом на правах свободного агента из «Ливерпуля». Чуть позже нидерландец заявил, что жалеет о своём решении.