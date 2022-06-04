Новый спортивный директор «ПСЖ» хочет увеличить число французов в составе

Новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос собирается расширить представительство французских игроков в команде.

По информации L'Equipe, новый спортивный директор «ПСЖ» планирует этим летом подписать в парижскую команду пять новых футболистов. Кампос хочет, чтобы в составе стало больше французских игроков, так что «ПСЖ» постарается сделать акцент именно на местных футболистах. Напомним, что до этого должность спортивного директора занимал бразилец Леонардо.

В прошедшем сезоне футболисты «ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино выиграли французский чемпионат.