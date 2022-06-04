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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент Франции высказался о выборе Мбаппе

04 Июня 2022 • 08:29 Комментировать

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Звездный форвард недавно подписал с парижанами новый контракт до лета 2025 года.

«Я никогда не вмешивался в футбольные дела. У меня действительно был разговор с Килианом, в ходе которого посоветовал ему остаться в Париже. Ничего большего. Роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы своей страны», - передает слова Макрона Le Depeche.

Напомним, что Мбаппе был близок к переезду в мадридский «Реал», однако руководству «ПСЖ» удалось убедить форварда остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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