Президент Франции высказался о выборе Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Звездный форвард недавно подписал с парижанами новый контракт до лета 2025 года.

«Я никогда не вмешивался в футбольные дела. У меня действительно был разговор с Килианом, в ходе которого посоветовал ему остаться в Париже. Ничего большего. Роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы своей страны», - передает слова Макрона Le Depeche.

Напомним, что Мбаппе был близок к переезду в мадридский «Реал», однако руководству «ПСЖ» удалось убедить форварда остаться.