Романо: Почеттино покинет «ПСЖ»

Авторитетный инсайдер подтвердил информацию об приближающемся уходе Маурисио Почеттино с должности наставника «ПСЖ».

О намерении боссов парижского клуба расстаться с аргентинцем сегодня сообщили французские СМИ. Теперь эту информацию подтвердил один из наиболее достоверных источников в футболе – инсайдер Фабрицио Романо. По его сведениям, в ближайшие дни президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретится с Почеттино, чтобы известить его об увольнении.

Главным претендентом на роль нового рулевого парижан называется Кристоф Галтье, ныне работающий в «Ницце».

В ближайшее время в «ПСЖ» также сменится спортивный директор: Леонардо вот-вот уступит свой пост Луису Кампосу.