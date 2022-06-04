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Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: Почеттино покинет «ПСЖ»

04 Июня 2022 • 01:28 Комментировать

Авторитетный инсайдер подтвердил информацию об приближающемся уходе Маурисио Почеттино с должности наставника «ПСЖ».

О намерении боссов парижского клуба расстаться с аргентинцем сегодня сообщили французские СМИ. Теперь эту информацию подтвердил один из наиболее достоверных источников в футболе – инсайдер Фабрицио Романо. По его сведениям, в ближайшие дни президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретится с Почеттино, чтобы известить его об увольнении.

Главным претендентом на роль нового рулевого парижан называется Кристоф Галтье, ныне работающий в «Ницце».

В ближайшее время в «ПСЖ» также сменится спортивный директор: Леонардо вот-вот уступит свой пост Луису Кампосу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Маурисио Почеттино Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи Луис Кампос
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