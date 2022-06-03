Кампос подписал контракт с «ПСЖ», сменив Леонардо на должности спортивного директора

Сегодня, 3 июня стало известно о том, что Луис Кампос пришёл на должность спортивного директора «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, Кампос подписал с «ПСЖ» трёхлетний контракт. Он стал спортивным советником президента Насера ​​Аль-Хелаифи, отвечая за первую команду.

Таким образом, 57-летний специалист сменил на этом посту бразильца Леонардо. Ранее мы сообщили о том, что главный тренер команды Маурисио Почеттино в ближайшее время покинет пост главного тренера.

В нынешнем сезоне под его руководством команда дошла до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч проиграла «Реалу» со счётом 1:0, 1:3.