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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан не возглавит «ПСЖ», клуб близок к договорённости с другим тренером

03 Июня 2022 • 21:23 Комментировать (1)

Наставник «Ниццы» Кристоф Галтье близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ».

Основным кандидатом на пост рулевого парижского гранда долгое время назывался Зинедин Зидан, однако, по данным Le Parisien, сделка не состоится, несмотря на взаимный интерес. Сообщается, что роль преемника Маурисио Почеттино с высокой вероятностью достанется Кристофу Галтье, ныне работающему в «Ницце». Стороны уже провели переговоры, и 55-летнему специалисту интересен проект «ПСЖ».

Ранее Галтье возглавлял «Лилль», который сенсационно привёл к чемпионству во французской Лиге 1 в сезоне 2020/21. Его контракт с «Ниццей» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Кристоф Галтье
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