Динь – про Мбаппе: «Он сделал правильный выбор»

Защитник «Астон Виллы» Люка Динь высказался о решении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не переходить в «Реал».

«На мой взгляд, он сделал правильный выбор, потому что это любимый клуб в его собственной стране, где он будет сердцем проекта», — приводит слова Диня FootballTransfers.

Напомним, что ранее Мбаппе регулярно связывали с переходом в мадридский клуб, однако молодой француз предпочёл продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

В прошедшем сезоне Килиан провёл за столичный клуб 46 матчей во всех турнирах, забил в них 39 мячей и отдал 26 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 160 млн евро.