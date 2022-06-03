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Динь – про Мбаппе: «Он сделал правильный выбор»

03 Июня 2022 • 21:16 Комментировать

Защитник «Астон Виллы» Люка Динь высказался о решении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не переходить в «Реал».

«На мой взгляд, он сделал правильный выбор, потому что это любимый клуб в его собственной стране, где он будет сердцем проекта», — приводит слова Диня FootballTransfers.

Напомним, что ранее Мбаппе регулярно связывали с переходом в мадридский клуб, однако молодой француз предпочёл продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

В прошедшем сезоне Килиан провёл за столичный клуб 46 матчей во всех турнирах, забил в них 39 мячей и отдал 26 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 160 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Люка Динь Килиан Мбаппе
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