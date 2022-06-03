Почеттино проводит последние дни в качестве наставника «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в ближайшее время будет отправлен в отставку.

Неделю назад аргентинский специалист заявил, что точно не покинет парижский клуб этим летом, однако французская пресса придерживается другого мнения. По данным авторитетного издания Le Parisien, Почеттино будет уволен в течение ближайших дней сразу после возвращения к делу президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, который в настоящий момент находится в Катаре по личным причинам.

Почеттино занимает должность рулевого «ПСЖ» с января 2021 года. В прошедшей кампании команда под его руководством выиграла французскую Лигу 1, но вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.