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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино проводит последние дни в качестве наставника «ПСЖ»

03 Июня 2022 • 21:12 Комментировать

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в ближайшее время будет отправлен в отставку.

Неделю назад аргентинский специалист заявил, что точно не покинет парижский клуб этим летом, однако французская пресса придерживается другого мнения. По данным авторитетного издания Le Parisien, Почеттино будет уволен в течение ближайших дней сразу после возвращения к делу президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, который в настоящий момент находится в Катаре по личным причинам.

Почеттино занимает должность рулевого «ПСЖ» с января 2021 года. В прошедшей кампании команда под его руководством выиграла французскую Лигу 1, но вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Нассер Аль-Хелаифи
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