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Чемпионат Франции. Лига 1

Битшиабу: «В следующем сезоне сделаю всё возможное, чтобы пробиться в основу»

03 Июня 2022 • 18:56 Комментировать
16-летний защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу заявил о своём намерении пробиться в основной состав команды в следующем сезоне. Напомним, что в прошлом сезоне француз дебютировал за команду в Лиге 1.
«В следующем сезоне я день за днём буду демонстрировать лучший уровень на тренировках, чтобы получить игровое время. Я сделаю всё возможное, чтобы пробиться в основу. Этого можно добиться только с помощью усердной работы», – заявил Битшиабу в интервью PSG TV.
Напомним, что в услугах Битшиабу ранее были заинтересованы команды из немецкой Бундеслиги. Тем не менее, сам футболист пока хочет остаться в «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эль-Шадай Битшиабу
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