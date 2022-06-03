Битшиабу: «В следующем сезоне сделаю всё возможное, чтобы пробиться в основу»

16-летний защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу заявил о своём намерении пробиться в основной состав команды в следующем сезоне. Напомним, что в прошлом сезоне француз дебютировал за команду в Лиге 1.

«В следующем сезоне я день за днём буду демонстрировать лучший уровень на тренировках, чтобы получить игровое время. Я сделаю всё возможное, чтобы пробиться в основу. Этого можно добиться только с помощью усердной работы», – заявил Битшиабу в интервью PSG TV.

Напомним, что в услугах Битшиабу ранее были заинтересованы команды из немецкой Бундеслиги. Тем не менее, сам футболист пока хочет остаться в «ПСЖ».