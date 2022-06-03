Стало известно, когда Головин вернётся в «Монако»

Журналистам стало известно о том, когда российский полузащитник Александр Головин вернётся в «Монако» для подготовки к новому сезону.

По информации «Спорт-Экспресса», 26-летний российский футболист сейчас проводит отпуск на Алтае. Полузащитник сборной России должен будет уже 18 июня вернуться в расположение французской команды, которая начнёт полноценную подготовку к старту нового сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Головин провёл во французской лиге 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Монегаски заняли третью строчку в таблице и вышли в Лигу чемпионов.