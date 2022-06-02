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Мбаппе прокомментировал информацию о своём «правлении» в «ПСЖ»

02 Июня 2022 • 23:13 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг сведения о своём влиянии на принятие клубом ключевых решений.

В прессе появились сведения о том, что 23-летний француз повлиял на решения, принятые в отношении Маурисио Почеттино, Неймара и 14 игроков, которых Мбаппе не хочет видеть в клубе. Сам звёздный форвард кратко прокомментировал слухи посредством социальных сетей: «Фейк», – написал Мбаппе, напрямую обратившись к источнику.

По данным СМИ, Килиан получил статус одного из самых влиятельных людей парижского клуба после продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года и отказа мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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