Мбаппе прокомментировал информацию о своём «правлении» в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг сведения о своём влиянии на принятие клубом ключевых решений.

В прессе появились сведения о том, что 23-летний француз повлиял на решения, принятые в отношении Маурисио Почеттино, Неймара и 14 игроков, которых Мбаппе не хочет видеть в клубе. Сам звёздный форвард кратко прокомментировал слухи посредством социальных сетей: «Фейк», – написал Мбаппе, напрямую обратившись к источнику.

По данным СМИ, Килиан получил статус одного из самых влиятельных людей парижского клуба после продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года и отказа мадридскому «Реалу».