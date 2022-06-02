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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» попытается приобрести Фофана, если Чуамени уйдёт в «Реал»

02 Июня 2022 • 19:17 Комментировать

В случае неудачи с трансфером полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, «ПСЖ» обратит внимание на Секо Фофана, который выступает за «Ланс». Эту информацию сообщил в своих социальных сетях близкий к «ПСЖ» инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, что в данный момент ближе всех к трансферу Чуамени подобрался мадридский «Реал». Сумма перехода с учётом различных бонусов может составить около 100 миллионов евро. Это значит, что «ПСЖ» всерьёз может переключиться на Фофана.

В прошлом сезоне 27-летний Секо Фофана отметился 8 голами и одним ассистом в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ланс ПСЖ Секо Фофана Орельен Чуамени
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