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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» хочет пригласить Марсело

02 Июня 2022 • 18:38 Комментировать

Французский «Марсель» намерен пополнить свои ряды левым защитником Марсело, который стал свободным агентом после ухода из мадридского «Реала». В приглашении самого титулованного футболиста в истории «сливочных» заинтересован лично главный тренер «провансальцев» Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает турецкий  ресурс Fanatik.

По сведениям источника, Сампаоли недоволен игрой Жордана Амави и Сеада Колашинаца, которые выступали в прошлом сезоне на позиции левого защитника. Именно поэтому аргентинец хотел бы пригласить в команду опытного Марсело.

Напомним, что «Марсель» недавно финишировал вторым в чемпионате Франции. Это значит, что команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Марсель
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