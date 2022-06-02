«Марсель» хочет пригласить Марсело

Французский «Марсель» намерен пополнить свои ряды левым защитником Марсело, который стал свободным агентом после ухода из мадридского «Реала». В приглашении самого титулованного футболиста в истории «сливочных» заинтересован лично главный тренер «провансальцев» Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает турецкий ресурс Fanatik.

По сведениям источника, Сампаоли недоволен игрой Жордана Амави и Сеада Колашинаца, которые выступали в прошлом сезоне на позиции левого защитника. Именно поэтому аргентинец хотел бы пригласить в команду опытного Марсело.

Напомним, что «Марсель» недавно финишировал вторым в чемпионате Франции. Это значит, что команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.