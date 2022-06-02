Ботман: «Думаю, с «Лиллем» всё кончено, пора сделать новый шаг»

Центральный защитник «Лилля» Свен Ботман заявил, что готов покинуть французский клуб в это межсезонье. Услугами нидерландца активно интересуются «Милан» и «Ньюкасл», которые пытались подписать футболиста ещё зимой.

«Провёл ли я свой последний матч за «Лилль»? Не знаю, но думаю да. Я чувствую, что с «Лиллем» всё кончено, пора сделать новый шаг. Надеюсь, что трансфер будет оформлен в ближайшее время, чтобы у меня было время провести предсезонную подготовку с новой командой», – цитирует Ботмана Calciomercato.

Напомним, что Ботман в сезоне 2021/22 помог «Лиллю» оформить первый чемпионский титул во Франции за 11 лет.