«Лион» убедил Ляказетта вернуться в клуб

Французский «Лион» вплотную приблизился к подписанию контракта с нападающим Александром Ляказеттом, который находится в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, французский клуб убедил своего бывшего форварда вернуться в клуб, за который ранее выступал долгое время, и в составе которого становился лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне 2014/15.

Ожидается, что Ляказетт подпишет контракт с «Лионом» уже в ближайшее время. Зарплата футболиста значительно сократится по сравнению с той, что он получал в лондонском «Арсенале».