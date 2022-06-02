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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» убедил Ляказетта вернуться в клуб

02 Июня 2022 • 15:46 Комментировать

Французский «Лион» вплотную приблизился к подписанию контракта с нападающим Александром Ляказеттом, который находится в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, французский клуб убедил своего бывшего форварда вернуться в клуб, за который ранее выступал долгое время, и в составе которого становился лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне 2014/15.

Ожидается, что Ляказетт подпишет контракт с «Лионом» уже в ближайшее время. Зарплата футболиста значительно сократится по сравнению с той, что он получал в лондонском «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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