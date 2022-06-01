Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Булка стал игроком «Ниццы» официально

01 Июня 2022 • 19:53 Комментировать

Голкипер Марцин Булка завершил свой переход в «Ниццу» из «ПСЖ». Команда Кристофа Галтье заплатила парижанам за поляка два миллиона евро, которые были прописаны в арендном соглашении в качестве суммы выкупа.

Напомним, что после прихода свободным агентом из лондонского «Челси» летом 2019 года у Булки не получилось стать основным голкипером «ПСЖ». Футболист пару сезонов являлся третьим номером после Кейлора Наваса и Серхио Рико, после чего ушёл в аренду в «Ниццу».

Напомним, что Марцин Булка в прошлом сезоне помог «Ницце» пройти «ПСЖ» в серии пенальти матча Кубка Франции. В октябре футболисту исполнится 23 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Марцин Булка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
19:53 · Франция. Лига 1
Булка стал игроком «Ниццы» официально
19:00 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может оставить Почеттино на следующий сезон 1
17:58 · Германия. Бундеслига
Диаби: «Не исключаю, что однажды вернусь в «ПСЖ»
16:12 · Испания. Ла Лига
«Ницца» заинтересована в защитнике «Барселоны» Юмтити
15:41 · Франция. Лига 1
Булка будет стоить «Ницце» два миллиона евро
14:02 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ» провёл переговоры с тренером «Ниццы»
13:29 · Италия. Серия А
Нападающий «Наполи» может перейти в «Ювентус» 2
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать форварда «Ренна»
11:14 · Франция. Лига 1
Месси не попал в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Франции 1
11:07 · Испания. Ла Лига
Защитник сборной Бельгии может перебраться в Ла Лигу
11:06 · Франция. Лига 1
Сына Зидана выгнали из очередного клуба
10:56 · Россия. Премьер-лига
Языджи может перейти в «Зенит»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» увеличила денежное предложение Мане
08:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на игрока сборной Франции
08:11 · Италия. Серия А
Инсинье назвал единственного футболиста, которому уступает Месси 3
Все новости
Рекомендуем