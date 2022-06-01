Голкипер Марцин Булка завершил свой переход в «Ниццу» из «ПСЖ». Команда Кристофа Галтье заплатила парижанам за поляка два миллиона евро, которые были прописаны в арендном соглашении в качестве суммы выкупа.

Напомним, что после прихода свободным агентом из лондонского «Челси» летом 2019 года у Булки не получилось стать основным голкипером «ПСЖ». Футболист пару сезонов являлся третьим номером после Кейлора Наваса и Серхио Рико, после чего ушёл в аренду в «Ниццу».

Напомним, что Марцин Булка в прошлом сезоне помог «Ницце» пройти «ПСЖ» в серии пенальти матча Кубка Франции. В октябре футболисту исполнится 23 года.