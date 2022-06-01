«ПСЖ» может оставить Почеттино на следующий сезон

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может остаться в команде на следующий сезон. Согласно данным от журналиста Адриена Гренье, руководство может оставить аргентинца, если Зинедин Зидан откажется возглавлять команду.

Ранее сообщалось, что приглашение Зидана на роль главного тренера является приоритетной целью для руководства «ПСЖ». Однако переговоры с французским специалистом пока идут очень тяжело.

Напомним, что Почеттино пришёл в «ПСЖ» зимой 2021 года. На посту главного тренера аргентинец сменил Томаса Тухеля, который отправился в «Челси» и спустя 5 месяцев выиграл Лигу чемпионов.