Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может оставить Почеттино на следующий сезон

01 Июня 2022 • 19:00 Комментировать (1)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может остаться в команде на следующий сезон. Согласно данным от журналиста Адриена Гренье, руководство может оставить аргентинца, если Зинедин Зидан откажется возглавлять команду.

Ранее сообщалось, что приглашение Зидана на роль главного тренера является приоритетной целью для руководства «ПСЖ». Однако переговоры с французским специалистом пока идут очень тяжело.

Напомним, что Почеттино пришёл в «ПСЖ» зимой 2021 года. На посту главного тренера аргентинец сменил Томаса Тухеля, который отправился в «Челси» и спустя 5 месяцев выиграл Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
19:53 · Франция. Лига 1
Булка стал игроком «Ниццы» официально
19:00 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может оставить Почеттино на следующий сезон 1
17:58 · Германия. Бундеслига
Диаби: «Не исключаю, что однажды вернусь в «ПСЖ»
16:12 · Испания. Ла Лига
«Ницца» заинтересована в защитнике «Барселоны» Юмтити
15:41 · Франция. Лига 1
Булка будет стоить «Ницце» два миллиона евро
14:02 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ» провёл переговоры с тренером «Ниццы»
13:29 · Италия. Серия А
Нападающий «Наполи» может перейти в «Ювентус» 2
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать форварда «Ренна»
11:14 · Франция. Лига 1
Месси не попал в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Франции 1
11:07 · Испания. Ла Лига
Защитник сборной Бельгии может перебраться в Ла Лигу
11:06 · Франция. Лига 1
Сына Зидана выгнали из очередного клуба
10:56 · Россия. Премьер-лига
Языджи может перейти в «Зенит»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» увеличила денежное предложение Мане
08:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на игрока сборной Франции
08:11 · Италия. Серия А
Инсинье назвал единственного футболиста, которому уступает Месси 3
Все новости
Рекомендуем