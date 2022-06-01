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Чемпионат Франции. Лига 1

Булка будет стоить «Ницце» два миллиона евро

01 Июня 2022 • 15:41 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Марцин Булка близок к переходу в «Ниццу» на постоянной основе. Напомним, что футболист сборной Польши провёл прошлый сезон за «орлят» на правах годичной аренды.

По информации от Фабрицио Романо, полноценный выкуп Булки будет стоить «Ницце» два миллиона евро, которые были прописаны в арендном соглашении с «ПСЖ». Напомним, что в прошлом сезоне Булка своей игрой в послематчевой серии пенальти выбил парижан из Кубка Франции.

Напомним, что Булка присоединился к «ПСЖ» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Челси». Поляк так и не смог стать основным игроком парижского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Марцин Булка
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