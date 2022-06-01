Месси не попал в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Франции

Эксперты портала Transfermarkt опубликовали трансферную стоимость футболистов чемпионата Франции. Самым дорогим игроком был признан нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который недавно продлил соглашение с парижанами. Его стоимость составляет 160 миллионов евро.

Второе место в рейтинге занял бразилец Неймар – 75 миллионов. Третьим стал защитник Маркиньос, которого оценили в 70 млн евро.

Что касается аргентинца Лионеля Месси, то стоимость 34-летнего форварда составляет 50 миллионов. Он расположился лишь на шестом месте в списке.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин был оценен в 25 миллионов.