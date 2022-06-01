Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси не попал в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Франции

01 Июня 2022 • 11:14 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt опубликовали трансферную стоимость футболистов чемпионата Франции. Самым дорогим игроком был признан нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который недавно продлил соглашение с парижанами. Его стоимость составляет 160 миллионов евро.

Второе место в рейтинге занял бразилец Неймар – 75 миллионов. Третьим стал защитник Маркиньос, которого оценили в 70 млн евро.

Что касается аргентинца Лионеля Месси, то стоимость 34-летнего форварда составляет 50 миллионов. Он расположился лишь на шестом месте в списке.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин был оценен в 25 миллионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
11:14 · Франция. Лига 1
Месси не попал в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Франции
11:07 · Испания. Ла Лига
Защитник сборной Бельгии может перебраться в Ла Лигу
11:06 · Франция. Лига 1
Сына Зидана выгнали из очередного клуба
10:56 · Россия. Премьер-лига
Языджи может перейти в «Зенит»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» увеличила денежное предложение Мане
08:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на игрока сборной Франции
08:11 · Италия. Серия А
Инсинье назвал единственного футболиста, которому уступает Месси 1
02:09 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич сделал выбор между «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентусом»
01:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» попытается закрыть сделку по ди Марии уже сегодня 1
31 Мая
22:59 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Чуамени выбрал «Реал»
22:47 · Англия. Премьер-лига
Защитник «ПСЖ» и сборной Франции не горит желанием переходить в «Челси»
22:24 · Италия. Серия А
Скалони: «Ди Мария – один из лучших вингеров мира»
22:00 · Германия. Бундеслига
Витсель может продолжить карьеру во Франции
20:34 · Англия. Премьер-лига
Месси и Роналду уступили лидерство по количеству голов с 2014 года 2
17:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов заплатить за Кейта 50 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем