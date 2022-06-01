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Чемпионат Франции. Лига 1

Сына Зидана выгнали из очередного клуба

01 Июня 2022 • 11:06 Комментировать

Атакующий полузащитник Энцо Зидан, который является сыном легенды французского футбола Зинедина Зидана, не может реализовать свой потенциал. Карьера 27-летнего игрока стремительно движется по наклонной.

Энцо не пригодился клубу «Родез», выступающему во втором дивизионе чемпионата Франции. Пресс-служба отрапортовала о расставании с Зиданом. «Родез» стал уже четвертым коллективом, отказавшимся от услуг сына «Зизу».

В минувшем сезоне Лиги 2 полузащитник принял участие в 15 поединках и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Энцо Зидан
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