Сына Зидана выгнали из очередного клуба

Атакующий полузащитник Энцо Зидан, который является сыном легенды французского футбола Зинедина Зидана, не может реализовать свой потенциал. Карьера 27-летнего игрока стремительно движется по наклонной.

Энцо не пригодился клубу «Родез», выступающему во втором дивизионе чемпионата Франции. Пресс-служба отрапортовала о расставании с Зиданом. «Родез» стал уже четвертым коллективом, отказавшимся от услуг сына «Зизу».

В минувшем сезоне Лиги 2 полузащитник принял участие в 15 поединках и не отметился голевыми действиями.