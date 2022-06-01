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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет купить Зидана роскошным контрактом

01 Июня 2022 • 10:41 Комментировать

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжает оставаться приоритетной целью руководства французского «ПСЖ». В Париже не сбавляют интерес к специалисту и предложили ему заманчивый контракт.

Согласно данным инсайдера Адриена Гренье, чемпион Лиги 1 готов гарантировать Зинедину заработную плату в размере 25 миллионов евро в год. Если стороны договорятся, французский тренер станет самым высокооплачиваемым наставником мира.

В настоящий момент пост главного тренера «ПСЖ» занимает аргентинец Маурисио Почеттино. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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