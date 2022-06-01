«ПСЖ» хочет купить Зидана роскошным контрактом

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжает оставаться приоритетной целью руководства французского «ПСЖ». В Париже не сбавляют интерес к специалисту и предложили ему заманчивый контракт.

Согласно данным инсайдера Адриена Гренье, чемпион Лиги 1 готов гарантировать Зинедину заработную плату в размере 25 миллионов евро в год. Если стороны договорятся, французский тренер станет самым высокооплачиваемым наставником мира.

В настоящий момент пост главного тренера «ПСЖ» занимает аргентинец Маурисио Почеттино. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.