Тренер сборной Аргентины оценил игру Месси

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о звездном нападающем команды Лионеле Месси.

«Прежний Месси делал с мячом все, что хотел. Он пасовал всем подряд. Сейчас же Лео изменился и стал понимать игру намного лучше.

Игра с Италией? Для нашей команды это хороший вызов. Постараемся показать хорошую игру», - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

В среду, 1 июня, Аргентина встретится с Италией. Команды разыграют новый трофей в поединке под названием «Финалиссима». Это матч между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы.