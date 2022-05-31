Ди Мария уходит из сборной Аргентины

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины. 34-летний футболист решил покинуть национальную команду после чемпионата мира-2022, который состоится в конце года в Катаре.

«Я уйду из сборной после мундиаля. Нужно дать дорогу молодым ребятам. Они уже привлекаются в национальную команду, играют на международном уровне и заметно прогрессируют в этих матчах. Думаю, они могут достойно представлять аргентинский футбол», - цитирует Анхеля Mundo Deportivo.

В составе сборной Аргентины ди Мария провел 121 поединок и отметился 24 забитыми мячами.