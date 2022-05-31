«Вирус серьёзно ударил по мне»: Месси рассказал о последствиях COVID-19

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию.

«Этот вирус серьезно ударил по мне. Меня беспокоили температура, кашель и боль в горле. У меня были осложнения, пострадали легкие. Я был не в состоянии тренироваться, не мог бегать около 1,5 месяца из-за этого.

Я не боялся болезни, но при этом слышал много историй, после которых ничего не хотелось начинать. В итоге я вернулся раньше, чем положено, и все усугубил», - приводит слова Лео Tyc Sports.

В минувшем сезоне Месси отметился 11 голами и 14 ассистами в 34 матчах за «ПСЖ».