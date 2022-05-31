Неймар рад, что Мбаппе остался в «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о том, что думает по поводу решения Килиана Мбаппе продлить контракт с парижским клубом.

Неймар сказал, что он был не в курсе всей этой ситуации до самого конца, как и многие остальные. Бразилец отметил, что он очень рад тому, что Мбаппе всё же решил остаться в парижском клубе.

«Иметь в команде таких классных игроков, как Килиан, всегда очень важно», - сказал Неймар.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог этим летом на правах свободного агента перебраться в мадридский «Реал», но 23-летний француз решил продлить соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.