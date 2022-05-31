Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси признался, что скучает по Агуэро

31 Мая 2022 • 06:29 Комментировать

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в разговоре с журналистами признался, что он скучает по своему соотечественнику Серхио Агуэро.

Месси сказал, что Агуэро очень сильно переживал из-за того, что с ним случилось, но сейчас экс-форвард «Манчестер Сити» хорошо выглядит и занимает тем, что ему нравится. Игрок «ПСЖ» отметил, что скучает по своему другу, с которым он был раньше очень близок.

«Я скучаю по нему всегда, очень сильно», - сказал Лионель.

Напомним, что Серхио Агуэро вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Последней командой аргентинского нападающего была «Барселона». Месси же сейчас защищает цвета «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
07:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» ускорил переговоры по поводу трансфера Чуамени
06:37 · Франция. Лига 1
Неймар рад, что Мбаппе остался в «ПСЖ»
06:29 · Франция. Лига 1
Месси признался, что скучает по Агуэро
30 Мая
19:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выкупил Мендеша у «Спортинга» за 40 миллионов евро официально
19:42 · Германия. Бундеслига
Месси: Левандовски не был лучшим в 2020 году 1
19:40 · Франция. Лига 1
Месси: «В «Барселоне» у меня было всё, и я ничего не хотел менять»
19:39 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» интересен Экитике
19:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сбавил интерес к Погба
18:54 · Испания. Ла Лига
Месси: «Матч с «Реалом» просто убил нас» 1
18:34 · Франция. Лига 1
Месси: «Свист фанатов «ПСЖ»? Теперь это уже позади» 1
18:20 · Испания. Ла Лига
Месси назвал футболиста, который должен получить «Золотой мяч» 4
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следит за ситуацией с Хакими 1
17:34 · Франция. Лига 1
Неймар назвал главные задачи на следующий сезон 1
17:33 · Франция. Лига 1
Месси: «Уверен, следующий сезон сложится для меня лучше»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Бабаев прокомментировал возможный выкуп Языджи у «Лилля»
Все новости
Рекомендуем