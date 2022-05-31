Месси признался, что скучает по Агуэро

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в разговоре с журналистами признался, что он скучает по своему соотечественнику Серхио Агуэро.

Месси сказал, что Агуэро очень сильно переживал из-за того, что с ним случилось, но сейчас экс-форвард «Манчестер Сити» хорошо выглядит и занимает тем, что ему нравится. Игрок «ПСЖ» отметил, что скучает по своему другу, с которым он был раньше очень близок.

«Я скучаю по нему всегда, очень сильно», - сказал Лионель.

Напомним, что Серхио Агуэро вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Последней командой аргентинского нападающего была «Барселона». Месси же сейчас защищает цвета «ПСЖ».