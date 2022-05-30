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Месси: «В «Барселоне» у меня было всё, и я ничего не хотел менять»

30 Мая 2022 • 19:40 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о времени, когда играл за «Барселону».

«Было действительно трудно понять, что произошло, я не ожидал, что покину «Барселону» — это был шок.

«В Барселоне у меня было все. Я уехал, когда был совсем маленьким. Более того: я жил больше в Барселоне, чем в Аргентине. Правда в том, что у меня не было планов что-либо менять», — цитирует Месси TyC Sports.

34-летний Месси в августе 2021 года перешёл в «ПСЖ» и в первом же сезоне стал чемпионом Франции. Контракт с парижанами рассчитан до лета 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Лига 1
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