Месси: «В «Барселоне» у меня было всё, и я ничего не хотел менять»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о времени, когда играл за «Барселону».

«Было действительно трудно понять, что произошло, я не ожидал, что покину «Барселону» — это был шок.

«В Барселоне у меня было все. Я уехал, когда был совсем маленьким. Более того: я жил больше в Барселоне, чем в Аргентине. Правда в том, что у меня не было планов что-либо менять», — цитирует Месси TyC Sports.

34-летний Месси в августе 2021 года перешёл в «ПСЖ» и в первом же сезоне стал чемпионом Франции. Контракт с парижанами рассчитан до лета 2023 года.