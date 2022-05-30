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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: «Свист фанатов «ПСЖ»? Теперь это уже позади»

30 Мая 2022 • 18:34 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своей реакции на недовольство болельщиков во время матча с «Бордо». Напомним, что фанаты в ходе того поединка освистали Месси и Неймара, которые до этого неудачно сыграли в ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Я понимаю недовольство болельщиков «ПСЖ». Свист в мой адрес? Теперь это уже позади. Я думаю, что мне удастся изменить ситуацию. Следующий год будет совершенно другим», – цитирует Месси журналист Адриен Гренье.

Напомним, что в своём дебютном сезоне за «ПСЖ» Лионель Месси забил 6 голов и отдал 14 ассистов в чемпионате Франции. Аргентинец перебрался в Париж в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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