Неймар назвал главные задачи на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Моя цель всегда одна и та же: выиграть все возможные титулы. Играть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои амбиции на следующий сезон», — приводит слова Неймара Canal+.

В прошедшем сезоне-2021/22 30-летний Неймар сыграл за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, отметился 13 голами и записал на свой счёт 8 результативных передач.

В составе «ПСЖ» он четырежды побеждал в чемпионате Франции. Его контракт с командой из Парижа рассчитан до лета 2025 года.