Месси: «Уверен, следующий сезон сложится для меня лучше»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси уверен, что его следующий сезон в составе клуба будет более успешным, чем прошедший. Напомним, в кампании 2021/22 аргентинец забил 6 голов и отдал 14 ассистов в чемпионате Франции.

«Я уверен, что следующий сезон сложится для меня значительно лучше, я убеждён в этом. Мне было нелегко адаптироваться после сумасшедшего лета. Я действительно не ожидал, что покину «Барселону». Это был шок для меня», – цитирует аргентинца TyC Sports.

Месси перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом на правах свободного агента. Клубу пришлось отпустить аргентинца из-за финансовых проблем.