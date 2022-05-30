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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: «Уверен, следующий сезон сложится для меня лучше»

30 Мая 2022 • 17:33 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси уверен, что его следующий сезон в составе клуба будет более успешным, чем прошедший. Напомним, в кампании 2021/22 аргентинец забил 6 голов и отдал 14 ассистов в чемпионате Франции.

«Я уверен, что следующий сезон сложится для меня значительно лучше, я убеждён в этом. Мне было нелегко адаптироваться после сумасшедшего лета. Я действительно не ожидал, что покину «Барселону». Это был шок для меня», – цитирует аргентинца TyC Sports.

Месси перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом на правах свободного агента. Клубу пришлось отпустить аргентинца из-за финансовых проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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