Неймар назвал несколько причин провала Месси в «ПСЖ»

Звезда «ПСЖ» Неймар высказался о своем не менее звездном партнере по команде Лионеле Месси. Бразилец рассказал, почему дебютный сезон аргентинца в Париже получился неудачным.

«Месси провел всю карьеру в «Барселоне», поэтому ему было непросто адаптироваться к новому стилю. Непросто менять страну и команду. Многие футболисты просто не понимали, как играет Лео. Все было против него.

Я, Месси и Мбаппе – футболисты, к которым наивысшее внимание. Нас судят по статистике и титулам. Мы это понимаем и стараемся делать все зависящее от себя», - цитирует нападающего Canal+.

В дебютном сезоне за «ПСЖ» 34-летний Месси забил 11 голов и отдал 14 ассистов в 34 поединках.

«ПСЖ» может продать звезду команды из-за конфликта с Мбаппе