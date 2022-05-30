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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продлит контракт с восходящей звездой

30 Мая 2022 • 07:11 Комментировать

Перспективный хавбек Хави Симонс договорился о пролонгации сотрудничества с французским «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны находятся на финальной стадии переговоров. О продлении контракта с 19-летним игроком сообщат в самое ближайшее время.

В прошлом сезоне талантливый полузащитник принял участие в девяти встречах за парижскую команду и отметился одной голевой передачей. Кроме того, на его счету четыре забитых мяча и шесть голевых передач в семи матчах Юношеской лиги УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хави Симонс
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