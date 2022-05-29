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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сент-Этьен» вылетел из Лиги 1, проиграв в серии пенальти

29 Мая 2022 • 22:50 Комментировать
Сент-Этьен
1:1
Осер
окончен после пенальти

«Сент-Этьен» с «Осером» провели ответный стыковой матч за право играть в Лиге 1. Как  и в прошлом поединки стороны сыграли со счётом 1:1. Хамза Сахи в начале второго тайма вывел вперед представителей второго дивизиона, на что соперник вскоре ответил ударом Махди Камара.

Овертайм получился безголевым, и путевку в Лигу 1 оспаривали в серии пенальти, где более мастеровитыми были футболисты «Осера» (5:4).

Протокол игры  
Сент-Этьен

1:1

(пен. 4:5)

Осер
  51'Сахи Хамза (0:1)
(1:1) Камара Махди76'   
Бернардони ПольСако Фалае  58' (Норден Арно (  58') Мукуди АрольМангала ЭльякимТрауко МигельБуанга ДенисЮссуф Зейду  110' (Диуссе Ассан (  110') Камара Махди  80' (Будебуз Риад (  80') Аушиш Адиль  58' (Сильва Габриэль (  58') Амума Ромен  80' (Муэффек Аймен (  80') Хазри Вахби  62' (Кривелли Энцо (  62')
Запасные: Наде МикаэльСако БакариГрин Этьен
Леон ДонованАркус КарланЖубал МендесПелленар ТеоБернар КентинТуре Бирама   89'Эн Готье  75' (Синайоко Лассин (  75') Труйе Алексис  64' (Перрен Гаэтан (  64') Сахи Хамза  83' (Коэфф Александр (  83') Отре Матиас  95' (Дюжимон Реми (  95') Шарбонье Гаэтан
Запасные: Жоли ПольНдом АлиФредж Мохамед БенДе Перчин ТеоЛьорис Готье
29 мая. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осер Сент-Этьен
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