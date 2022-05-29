«Сент-Этьен» вылетел из Лиги 1, проиграв в серии пенальти

«Сент-Этьен» с «Осером» провели ответный стыковой матч за право играть в Лиге 1. Как и в прошлом поединки стороны сыграли со счётом 1:1. Хамза Сахи в начале второго тайма вывел вперед представителей второго дивизиона, на что соперник вскоре ответил ударом Махди Камара.

Овертайм получился безголевым, и путевку в Лигу 1 оспаривали в серии пенальти, где более мастеровитыми были футболисты «Осера» (5:4).