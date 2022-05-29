«Сент-Этьен» вылетел из Лиги 1, проиграв в серии пенальти

«Сент-Этьен» с «Осером» провели ответный стыковой матч за право играть в Лиге 1. Как и в прошлом поединки стороны сыграли со счётом 1:1. Хамза Сахи в начале второго тайма вывел вперед представителей второго дивизиона, на что соперник вскоре ответил ударом Махди Камара.
Овертайм получился безголевым, и путевку в Лигу 1 оспаривали в серии пенальти, где более мастеровитыми были футболисты «Осера» (5:4).
Протокол игры
|Сент-Этьен
1:1
(пен. 4:5)
|Осер
|51'Сахи Хамза (0:1)
|(1:1) Камара Махди76'
Бернардони Поль•Сако Фалае 58' (Норден Арно ( 58') •Мукуди Ароль•Мангала Эльяким•Трауко Мигель•Буанга Денис•Юссуф Зейду 110' (Диуссе Ассан ( 110') •Камара Махди 80' (Будебуз Риад ( 80') •Аушиш Адиль 58' (Сильва Габриэль ( 58') •Амума Ромен 80' (Муэффек Аймен ( 80') •Хазри Вахби 62' (Кривелли Энцо ( 62')
Запасные: Наде Микаэль•Сако Бакари•Грин Этьен
Леон Донован•Аркус Карлан•Жубал Мендес•Пелленар Тео•Бернар Кентин•Туре Бирама • 89'Эн Готье 75' (Синайоко Лассин ( 75') •Труйе Алексис 64' (Перрен Гаэтан ( 64') •Сахи Хамза 83' (Коэфф Александр ( 83') •Отре Матиас 95' (Дюжимон Реми ( 95') •Шарбонье Гаэтан
29 мая. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).