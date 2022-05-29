Неймар: «Я остаюсь в «ПСЖ», хочу выиграть Лигу чемпионов»

Футболист «ПСЖ» Неймар рассказал о своих планах на будущее.

По слухам, в парижском клубе задумались о продаже звёздного бразильского вингера, однако сам игрок опровергает сведения о своём уходе.

«Моя цель остаётся прежней – выиграть все возможные трофеи. Победа в Лиге чемпионов с «ПСЖ» – почему нет? У меня контракт с клубом, и я просто не вижу других вариантов. Да, я остаюсь в «ПСЖ», – рассказал Неймар в интервью Canal+.

Соглашение 30-летнего бразильца с «Пари Сен-Жермен» действует до июня 2025 года. В сезоне 2021/22 Неймар забил 13 голов и 8 раз ассистировал в 28 поединках за парижан во всех турнирах.