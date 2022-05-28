Блан: «Мбаппе мог перейти в «Реал», но у него хватило смелости отказать»

Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан прокомментировал ситуацию с форвардом парижан Килианом Мбаппе.

«Думаю, он принял смелое решение. У него хватило смелости сказать: «Я остаюсь в Париже и попытаюсь выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Он мог бы перейти в «Реал», но он еще молод. Он мог уехать за границу, играть за большие клубы за границей, за самые большие клубы в мире, но не сделал этого», — приводит слова Блана RMC Sport.

23-летний нападающий продлил контракт с «ПСЖ», отказав «Реалу». Новое соглашение Мбаппе с парижанами рассчитано до конца сезона-2024/25, известно, что «ПСЖ» гарантировал Мбаппе 100% имиджевых прав.

В составе французской команды он в сезоне-2021/22 стал чемпионом страны.