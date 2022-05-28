Ховард: «Приезд Месси станет для МЛС самым грандиозным событием со времён Пеле»

Известный экс-голкипер «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной США Тим Ховард высказался о вероятном прибытии Лионеля Месси в МЛС.

По слухам, семикратный обладатель «Золотого мяча» может перебраться в «Интер Майами» летом 2023 года, когда подойдёт к концу его контракт с «ПСЖ».

«Мы повидали множество мировых звёзд, выступавших в Америке. Но, честно говоря, приход Месси – это совершенно другой уровень. В случае приезда в Майами ему окажут такой же грандиозный приём, какой в своё время получил Пеле. Это будет просто безумием. Для меня Месси и Роналду – величайшие футболисты всех времён», – заявил Ховард.