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Ховард: «Приезд Месси станет для МЛС самым грандиозным событием со времён Пеле»

28 Мая 2022 • 21:34 Комментировать

Известный экс-голкипер «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной США Тим Ховард высказался о вероятном прибытии Лионеля Месси в МЛС.

По слухам, семикратный обладатель «Золотого мяча» может перебраться в «Интер Майами» летом 2023 года, когда подойдёт к концу его контракт с «ПСЖ».

«Мы повидали множество мировых звёзд, выступавших в Америке. Но, честно говоря, приход Месси – это совершенно другой уровень. В случае приезда в Майами ему окажут такой же грандиозный приём, какой в своё время получил Пеле. Это будет просто безумием. Для меня Месси и Роналду – величайшие футболисты всех времён», – заявил Ховард.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси Тим Ховард Интер Майами
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