Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1
✅ ФРИБЕТ 10 000 руб. к финалу ЛЧ

Руководство «ПСЖ» делает всё, чтобы убедить Зидана возглавить клуб

28 Мая 2022 • 15:49 Комментировать

Руководство «ПСЖ» очень хочет, чтобы команду в следующем сезоне возглавил Зинедин Зидан, который уже год находится без работы после ухода из мадридского «Реала». Напомним, что француз ранее трижды подряд приводил «сливочных» к победе в Лиге чемпионов.

По информации от Адриена Гренье, руководство «ПСЖ» сейчас делает всё возможное для того, чтобы убедить Зидана возглавить команду. Стороны ежедневно находятся в контакте и ведут переговоры.

Источник также добавляет, что в случае отказа Зидана и других альтернативных кандидатов, Маурисио Почеттино может остаться тренером «ПСЖ» в следующем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
15:49 · Франция. Лига 1
Руководство «ПСЖ» делает всё, чтобы убедить Зидана возглавить клуб
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пока не может договориться с Погба 1
13:53 · Италия. Серия А
«Милан» летом хочет приобрести Дзаньоло, Саншеша и Бремера
12:41 · Франция. Лига 1
Мбаппе расслабляется на Лазурном берегу - девочки в бикини и водный мотоцикл
12:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» забраковал ди Марию
11:31 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может стать одноклубником Головина
10:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового форварда 1
10:17 · Франция. Лига 1
Фанат на теннисном матче призвал Зидана стать тренером «ПСЖ»
07:56 · Испания. Ла Лига
Почеттино: «Отказ Мбаппе - огромное разочарование для «Реала»
00:55 · Испания. Ла Лига
Йерро: Мбаппе не получит «Золотой мяч» 14
27 Мая
16:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет сохранить Рамоса и Наваса на следующий сезон
15:50 · Франция. Лига 1
Агуэро: «Уверен, что второй сезон Месси в «ПСЖ» будет лучше»
15:28 · Италия. Серия А
Мальдини – о Доннарумме: «Я надеюсь, он счастлив в Париже»
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает «ПСЖ» купить Пепе
14:05 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл двух тренеров на замену Почеттино
Все новости
Рекомендуем