Руководство «ПСЖ» делает всё, чтобы убедить Зидана возглавить клуб

Руководство «ПСЖ» очень хочет, чтобы команду в следующем сезоне возглавил Зинедин Зидан, который уже год находится без работы после ухода из мадридского «Реала». Напомним, что француз ранее трижды подряд приводил «сливочных» к победе в Лиге чемпионов.

По информации от Адриена Гренье, руководство «ПСЖ» сейчас делает всё возможное для того, чтобы убедить Зидана возглавить команду. Стороны ежедневно находятся в контакте и ведут переговоры.

Источник также добавляет, что в случае отказа Зидана и других альтернативных кандидатов, Маурисио Почеттино может остаться тренером «ПСЖ» в следующем сезоне.