Фанат на теннисном матче призвал Зидана стать тренером «ПСЖ»

Один из болельщиков на теннисном матче Открытого чемпионата Франции призвал Зинедина Зидана стать новым главным тренером «ПСЖ».

Во время матча между Рафаэлем Надалем и Ботиком ван де Зандсхулпа один из болельщиков увидел на трибуне Зинедина Зидана и призвал французского специалиста возглавить «ПСЖ». Зидан в ответ на это улыбнулся и показал большой палец.

Напомним, что руководители парижской команды сейчас ведут активные переговоры с бывшим наставником мадридского «Реала», который в «ПСЖ» может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.