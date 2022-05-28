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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанат на теннисном матче призвал Зидана стать тренером «ПСЖ»

28 Мая 2022 • 10:17 Комментировать

Один из болельщиков на теннисном матче Открытого чемпионата Франции призвал Зинедина Зидана стать новым главным тренером «ПСЖ».

Во время матча между Рафаэлем Надалем и Ботиком ван де Зандсхулпа один из болельщиков увидел на трибуне Зинедина Зидана и призвал французского специалиста возглавить «ПСЖ». Зидан в ответ на это улыбнулся и показал большой палец.

Напомним, что руководители парижской команды сейчас ведут активные переговоры с бывшим наставником мадридского «Реала», который в «ПСЖ» может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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